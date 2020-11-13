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Чистяков — о первом голе в КХЛ: «Оставалось только в ворота попасть»

22:01
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Защитник «Авангарда» Семен Чистяков прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и первую шайбу в лиге.

«С первых минут «Сибирь» навязала хорошую борьбу и скорость. В третьем периоде понимали, что нужно что-то менять, и хорошо, что с первых же смен смогли сравнять счет, а затем добиться победы. Спасибо болельщикам из Омска за поддержку. Мой гол? Вышли из зоны хорошо, открылся, Шума увидел и оставалось только в ворота попасть», — цитирует Чистякова официальный сайт лиги.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/13/475802.html

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