Чистяков достиг договоренности о подписании нового контракта с «Авангардом»

Как стало известно «СЭ», защитник Семен Чистяков достиг договоренности о подписании нового контракта с «Авангардом». Срок соглашения составит три года.

Ранее СМИ сообщили об интересе «Нэшвилла» к российскому защитнику.

В этом сезоне 21-летний Чистяков провел в составе «Авангарда» 5 матчей, в которых забил 1 шайбу и отдал 1 передачу.