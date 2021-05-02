Нападающий Егор Чинахов обратился к болельщикам «Авангарда» после перехода в «Коламбус».

«Уважаемые болельщики! Вы знаете, что я принял решение уехать в «Коламбус». С самого детства у меня была мечта выиграть Кубок Гагарина в составе родного Авангарда, и это случилось в первый же год моей карьеры в КХЛ. Я благодарен клубу, академии, своему тренеру Угольникову О.В. и конечно Бобу Хартли за то, что они для меня сделали. Именно они сыграли огромную роль в том, что я был выбран в 1 раунде драфта НХЛ. А это моя вторая мечта, на осуществление которой, как мне кажется, я имею право! Иначе зачем все это? У кого есть мечта, тот меня поймет! Я никуда не сбегал, до сих пор нахожусь в гостинице Балашихи. Спасибо всем, кто в меня верит! И кто не верит тоже спасибо, будет стимул доказать!» — написал у себя в Instagram Чинахов.

В нынешнем сезоне Чинахов провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в котором забросил 10 шайб и сделал семь передач. В плей-офф 20-летний форвард набрал 7 (5+2) очков в 21 матче. Вместе с «Авангардом» он стал обладателем Кубка Гагарина. Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 21-м номером.