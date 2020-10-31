Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов октября в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Эдвард Паскуале («Локомотив»), одержавший в игровое время победы в восьми из десяти матчей (еще две — в серии буллитов). В четырех матчах (в том числе трех гостевых) голкипер ярославского клуба сыграл на ноль. По его воротам нанесено 254 броска (в среднем за игру 25,4), из которых вратарь отразил 96,06 процента, коэффициент надежности составил 0,98 (оба результата — лучшие по итогам октября). Максимальная «сухая» серия Паскуале составила 139 минут 54 секунды.

Лучшим защитником стал Даниил Мироманов («Сочи»), в 11 матчах месяца набравший 8 (3+5) очков. Защитник сочинского клуба стал автором дубля в игре против «Барыса», нанес 27 бросков по воротам, на его счету также 9 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим выбран Джастин Дэнфорт («Витязь»), одержавший вместе с командой победы в шести из 11 матчей месяца и набравший в них 12 (5+7) очков (лучший результат месяца). На счету нападающего подмосковного клуба дубль игре против «Сочи», а также победная шайба во встрече с рижским «Динамо». Дэнфорд провел также 19 силовых приемов и заблокировал 3 броска.

Лучшим новичком второй месяц подряд признан нападающий Егор Чинахов («Авангард»), в девяти матчах набравший 7 (3+4) очков. 19-летний форвард, проводящий первый сезон в КХЛ, набирал очки в пяти матчах и стал автором ассистентского хет-трика в матче против «Автомобилиста». Чинахов нанес 20 бросков по воротам, в среднем проводил на льду 16 минут 9 секунд, провел 4 силовых приема.