Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Чинахов: «Хотелось бы закончить серию уже в Балашихе»

11:35
Теги:

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов подвел итоги пятого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:0). Счет в серии стал 3-2 в пользу омского клуба.

«В принципе эмоции после тяжелого четвертого матча у нас еще оставались — у нас их много, — заявил «Известиям» Чинахов. — Поэтому все нормально. Сказалось ли на игре отсутствие у ЦСКА Шалунова? Да нам без разницы, против кого играть. У соперника все игроки опасны. Теперь надо выспаться, хорошо восстановиться, разобрать ошибки и подготовиться к шестой встрече. Хотелось бы закончить серию уже в Балашихе, по итогам ближайшей игры».

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина пройдет в среду, 28 апреля, в Балашихе.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Голикова разъяснила порядок работы компаний в период с 4 по 7 мая
Пятеро мужчин напали на полицейских в Москве
Гороскоп: Как по группе крови определить характер человека

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры