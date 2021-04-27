Чинахов: «Хотелось бы закончить серию уже в Балашихе»

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов подвел итоги пятого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:0). Счет в серии стал 3-2 в пользу омского клуба.

«В принципе эмоции после тяжелого четвертого матча у нас еще оставались — у нас их много, — заявил «Известиям» Чинахов. — Поэтому все нормально. Сказалось ли на игре отсутствие у ЦСКА Шалунова? Да нам без разницы, против кого играть. У соперника все игроки опасны. Теперь надо выспаться, хорошо восстановиться, разобрать ошибки и подготовиться к шестой встрече. Хотелось бы закончить серию уже в Балашихе, по итогам ближайшей игры».

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина пройдет в среду, 28 апреля, в Балашихе.