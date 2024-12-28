Четырехкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин умер в возрасте 83 лет

Ушел из жизни четырехкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин, сообщает пресс-служба «Спартака».

Бывшему защитнику красно-белых было 83 года. Причины смерти не уточняются.

Кузьмин за время профессиональной карьеры выступал за клубы «Спартак», «Крылья Советов» и «Йокерит». В составе красно-белых он провел 386 матчей и трижды стал чемпионом СССР (1962, 1967, 1969), дважды обладателем Кубка СССР (1970, 1971).

С «Крыльями Советов» Кузьмин стал чемпионом России (1974) и обладателем Кубка СССР (1974).

После окончания игровой карьеры в 1976 году он работал тренером в «Крыльях» (1976—1980) и в «Химике» (1980—1986), а также тренировал детские команды «Кировца».