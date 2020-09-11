КХЛ перенесла четыре матча «Йокерита» на более поздний срок

Четыре матча регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 15 сентября с «Северсталью», 17 сентября с «Металлургом», 19 сентября с «Витязем» и 21 сентября с ЦСКА, перенесены на более поздний срок, сообщает пресс-служба лиги.

Игроки финской команды попали в контактную группу по решению органов здравоохранения Финляндии после того, как стало известно, что у представителей «Нефтехимика», с кем «Йокерит» проводил предыдущий матч регулярного чемпионата, были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на коронавирус в Латвии.

В соответствии с предписанием финских властей, «Йокерит» должен пройти двухнедельный карантин, из-за чего проведение четырех ближайших матчей команды невозможно.

Ранее лига перенесла игры «Динамо» Рига — «Нефтехимик» и «Йокерит» — «Ак Барс», которые должны были состояться 11 сентября.