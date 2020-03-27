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Четыре легионера минского «Динамо» отправились в отпуск за свой счет

17:54
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Хоккеисты минского «Динамо» Райан Спунер, Шэйн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиотт отправились в неоплачиваемый отпуск, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее было объявлено, что все игроки клуба, кроме вызванных в национальную сборную, будут тренироваться в расположении команды до 30 апреля. При этом хоккеистам предоставлена возможность взять отпуск за свой счет и отправиться домой. Заработная плата за этот период им выплачиваться не будет.

Однако это не означает, что с легионерами будут расторгнуты контракты.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/prins-pare-i-elliott-otpravilis-v-otpusk-za-svoy-schet/

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