Четыре легионера минского «Динамо» отправились в отпуск за свой счет

Хоккеисты минского «Динамо» Райан Спунер, Шэйн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиотт отправились в неоплачиваемый отпуск, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее было объявлено, что все игроки клуба, кроме вызванных в национальную сборную, будут тренироваться в расположении команды до 30 апреля. При этом хоккеистам предоставлена возможность взять отпуск за свой счет и отправиться домой. Заработная плата за этот период им выплачиваться не будет.

Однако это не означает, что с легионерами будут расторгнуты контракты.