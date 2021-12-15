Четыре клуба КХЛ потенциально не выполняют условия пола заработных плат

В среду, 15 декабря, состоялось совещание руководства лиги с представителями клубов КХЛ, сообщает сайт лиги.

В сезоне 2021/2022 годов все клубы лиги выполняют условия жесткого потолка заработных плат и привлекают молодых игроков в возрасте до 21 года, чьи зарплаты не учитываются под потолком. Их количество разнится от одного до четырнадцати человек, а общая сумма льготных контрактов максимально достигала почти 142 миллиона рублей. При этом четыре клуба потенциально не выполняют условия пола заработных плат хоккеистов в размере 315 миллионов.

С 1 октября 2021 года началось тестирование игроков на допинг-контроль, проведено 85 тестирований, положительных результатов не выявлено.

В клубах вакцинировалось в среднем около 85 % сотрудников. Благодаря высокому проценту вакцинации ситуация с заболеваемостью намного лучше, кроме того, не было ни одного заболевания с осложнениями, в основном только положительные ПЦР. В Лиге на 14 декабря 2021 за период с начала сентября было подтверждено 168 случаев заражения коронавирусом (игроки и члены команд КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, судьи), что более чем в девять раз ниже по сравнению с данными за этот же период прошлого сезона. На данный момент (14.12.2021) всего 4 игрока КХЛ имеют положительные ПЦР-тесты.