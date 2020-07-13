Четыре игрока «Витязя» продлили контракты с понижением зарплаты
13 июля 2020, 21:52
«Витязь» на официальном сайте клуба сообщил о продлении контрактов с рядом игроков.
Линус Хультстрем, Маттиас Теденбю, Джастин Дэнфорт, а также защитник Игорь Головков подписали контракты на новых условиях с понижением зарплаты.
14 и 15 июля в Москве пройдет медицинское обследование игроков «Витязя».
Минувший сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Следующий сезон должен начаться 2 сентября.
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