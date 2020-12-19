Четыре игрока «Спартака» пропустят ближайшие матчи из-за травм
Хоккеисты «Спартака» завершили краткосрочный сбор в Подмосковье на базе парка-отеля «Пересвет», информирует сайт клуба.
В течение трех дней красно-белые проводили интенсивные тренировки на стадионе, в тренажерном зале и на льду, уделяя прежде всего внимание повышению физической готовности.
В тренировках из-за травм не участвовали Йори Лехтеря, Дмитрий Вишневский, Александр Никишин и Андрей Кутейкин, они не смогут выйти на площадку в ближайших играх.
Лукаш Радил в эти дни в составе сборной Чехии выступает на Кубке Первого канала в Москве.
?В понедельник утром спартаковцы сдадут уже привычный тест, а затем проведут тренировку в «Парке Легенд». 22 декабря красно-белые в домашнем матче сыграют с «Ак Барсом».
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/matches/spartak-zavershil-sbor-v-podmoskove-12-20/
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