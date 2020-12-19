Четыре игрока «Спартака» пропустят ближайшие матчи из-за травм

Хоккеисты «Спартака» завершили краткосрочный сбор в Подмосковье на базе парка-отеля «Пересвет», информирует сайт клуба.

В течение трех дней красно-белые проводили интенсивные тренировки на стадионе, в тренажерном зале и на льду, уделяя прежде всего внимание повышению физической готовности.

В тренировках из-за травм не участвовали Йори Лехтеря, Дмитрий Вишневский, Александр Никишин и Андрей Кутейкин, они не смогут выйти на площадку в ближайших играх.

Лукаш Радил в эти дни в составе сборной Чехии выступает на Кубке Первого канала в Москве.

?В понедельник утром спартаковцы сдадут уже привычный тест, а затем проведут тренировку в «Парке Легенд». 22 декабря красно-белые в домашнем матче сыграют с «Ак Барсом».