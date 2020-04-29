Четыре хоккеиста приняли квалификационные предложения «Амура»
11:18
Нападающий Никита Язьков и защитники Никита Камалов, Павел Медведев и Александр Гопиенко приняли квалификационное предложение «Амура» и продолжат играть в системе клуба. Двусторонние контракты с игроками буду подписаны на два года, сообщает официальный сайт команды из Хабаровска.
Напомним, ранее клуб сделал квалификационное предложение семерым хоккеистам. Кроме вышеперечисленных их получили нападающие Игорь Руденков, Данил Файзуллин и Артур Гиздатуллин.
Дополнительная информация:
https://hcamur.ru/news/item/chetyre-igroka-prinyali-kvalifikacionnoe-predlozhenie-amura/