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Четыре хоккеиста приняли квалификационные предложения «Амура»

11:18
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Нападающий Никита Язьков и защитники Никита Камалов, Павел Медведев и Александр Гопиенко приняли квалификационное предложение «Амура» и продолжат играть в системе клуба. Двусторонние контракты с игроками буду подписаны на два года, сообщает официальный сайт команды из Хабаровска.

Напомним, ранее клуб сделал квалификационное предложение семерым хоккеистам. Кроме вышеперечисленных их получили нападающие Игорь Руденков, Данил Файзуллин и Артур Гиздатуллин.

Дополнительная информация:

https://hcamur.ru/news/item/chetyre-igroka-prinyali-kvalifikacionnoe-predlozhenie-amura/

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