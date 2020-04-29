Четыре хоккеиста приняли квалификационные предложения «Амура»

Нападающий Никита Язьков и защитники Никита Камалов, Павел Медведев и Александр Гопиенко приняли квалификационное предложение «Амура» и продолжат играть в системе клуба. Двусторонние контракты с игроками буду подписаны на два года, сообщает официальный сайт команды из Хабаровска.

Напомним, ранее клуб сделал квалификационное предложение семерым хоккеистам. Кроме вышеперечисленных их получили нападающие Игорь Руденков, Данил Файзуллин и Артур Гиздатуллин.