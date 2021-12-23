Четыре домашних матча «Йокерита» пройдут при пустых трибунах

«Йокерит» проведет четыре домашних матча регулярного чемпионата КХЛ без зрителей.

Как сообщается на официальном сайте команды, региональное правительство ввело новые ограничения, связанные с распространением COVID-19: публичные мероприятия в Уусимаа с 28.12 по 17.01 будут запрещены, и на три недели будут закрыты для посещения абсолютно все общественные места.

На матч «Йокерит» — «Авангарда», который запланирован на 26 декабря, зрители на трибуны будут допущены.

При пустых трибунах пройдут игры с «Куньлунем» (28 декабря), «Автомобилистом» (3 января), московским «Динамо» (5 января) и «Салаватом Юлаевым» (8 января).

Также в сообщении говорится, что празднование 30-летия чемпионства «Йокерита» в 1992 году, запланированное на играх 3, 5 и 8 января, будет перенесено.