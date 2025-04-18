Четвертый матч серии «Спартак» — «Салават Юлаев» стал самой посещаемой игрой КХЛ в Москве с 2012 года

«Спартак» в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл «Салават Юлаев» (6:2).

Игру посетили 11 833 зрителя. Эта встреча стала самым посещаемым матчем КХЛ в Москве за 13 лет. 23 марта 2012 года на матч московского «Динамо» и «Торпедо» пришло 13 500 зрителей, 4 декабря 2010-го на матч «Динамо» и «Ак Барса» — 12 500 зрителей.

Счет в серии «Спартака» и «Салавата Юлаева» 3-1 в пользу московского клуба. Пятый матч серии пройдет в Уфе 19 апреля.