Чешские СМИ: «Чешские хоккеисты находятся в заложниках у команд КХЛ»

Чешский журналист заявил, что чешские хоккеисты находятся в заложниках у клубов КХЛ

Чешский журналист Мартин Кезр заявил, что чешские хоккеисты, выступающие в КХЛ, находятся в заложниках у своих клубов.

«Все чешские хоккеисты на данный момент являются чем-то вроде заложников клубов, у которых есть контракты. Если бы они полезли в конфликт, то оказались бы в безвыходном положении. Одностороннее расторжение долгосрочного контракта в КХЛ может иметь серьезные финансовые последствия для этих игроков», — приводит Gorobzor.ru текст статьи Кезра, опубликованной на сайте Sport.cz.

В данный момент чешские легионеры выступают за «Спартак», «Авангард» и «Трактор». Это Шимон Грубец, Якуб Ержабек, Томаш Гика, Лукаш Седлак и Роман Вилл.