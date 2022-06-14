Чешский вратарь «Амура» напал на своего отца. Тот обратился в полицию

Известный чешский вратарь Патрик Бартошак попал в очередной скандал. Теперь на него в заявление в полицию написал родной отец — Душан Бартошак, сообщает iSport.cz.

По данным дела, в начале июня Патрик напал при людях на своего же отца, и тот сейчас нетрудоспособен. Дело дошло до того, что отец подал заявление в полицию на своего же сына. По его словам, это произошло не в первый раз.

Отец утверждает, что нападение произошло после того, как он упрекнул сына в том, что тот уделяет мало внимание жене и двум детям.

Патрик Бартошак не первый раз попадает в скандальные хроники. Когда он выступал в Северной Америке и находился в системе «ЛА», то был обвинен в домашнем насилии. После этого на его карьере в Северной Америке был поставлен крест.

Осенью 2019 года «Тришинец» расторг с ним контракт по причине «нарушения образа жизни профессионального спортсмена». Бартошак угодил в психиатрическую больницу.

Напомним, прошлым летом минское «Динамо» обменяло права на этого голкипера в «Амур».