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Чешский форвард «Нью-Джерси» перейдет в «Авангард». На драфте-2015 его выбрали под 6-м номером

15:29
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Как стало известно «СЭ», чешский нападающий Павел Заха перейдет в «Авангард».

Три последних сезона форвард провел в составе «Нью-Джерси» и набрал 76 (29+47) очков в 201 матче в НХЛ.

Отметим, что Заха был выбран на драфте НХЛ-2015 под 6-м номером.(Алексей Шевченко)

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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