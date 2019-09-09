Чешский форвард «Нью-Джерси» перейдет в «Авангард». На драфте-2015 его выбрали под 6-м номером
15:29
Как стало известно «СЭ», чешский нападающий Павел Заха перейдет в «Авангард».
Три последних сезона форвард провел в составе «Нью-Джерси» и набрал 76 (29+47) очков в 201 матче в НХЛ.
Отметим, что Заха был выбран на драфте НХЛ-2015 под 6-м номером.(Алексей Шевченко)
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