Чесалин посоветовал молодым российским хоккеистам не смотреть хайлайты НХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Чесалин ответил на вопрос, что нужно сделать, чтоб в российском хоккее, чтобы появился второй Александр Овечкин.

«Перестать смотреть хайлайты с НХЛ. Тогда точно ребята будут расти и становиться Овечкиными. Просто сейчас, кого ни спроси, все хотят стать Овечкиным, но в команде так не может быть, чтобы было 20 человек Овечкиных. Даже некому будет играть в обороне и ловить шайбу на себя. Не говорю, что он не ловит ее и не играет в обороне, но это единица. Поэтому перестать смотреть хайлайты и работать на льду», — приводит слова Чесалина Legalbet.

Овечкин восставливается после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.