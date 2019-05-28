Чернышенко рассказал об исключении "Слована" из КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о составе участников лиги на следующий сезон.

– Лига начала официальные юридические процедуры по исключению "Слована", – отметил Чернышенко. – Там были российские спонсоры, которые были готовы выполнять свои обязательства. Но клуб продемонстрировал неэффективность менеджмента. Не смогли решить вопросы с долгами. Состав КХЛ изменился. 4 июля будет анонсирован календарь. Перемещения клубов будут из дивизиона в дивизион. Но "Авангард" останется на Востоке. Я уверен, что арена будет вскоре восстановлена. В "Йокерите" сменился владелец, но нас заверили, что все будет в порядке.

Мы на связи с губернатором Нижегородской области. Знаем, что ведется следствие. "Торпедо" – финансово устойчиво. Погашает задолженности. Нет сомнений, что будут играть. По "Адмиралу" – там старая история. Ждем решения суда, чтобы определить размер долга, который оспаривался. Беспокоиться нечего. Губернатор задепонировал полную сумму задолженности. (Игорь Еронко)

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