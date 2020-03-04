Чернышенко поручил Минспорту разработать программу по сохранению молодых хоккеистов в России

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту вместе с ФХЛ и КХЛ разработать программу по сокращению количества игроков, уезжающих за океан, с помощью организационных и правовых методов, сообщает ТАСС. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что нужно увеличить потолок зарплат ради сохранения ведущих игроков в клубах перед Олимпиадой-2022.

— Я поручил Минспорту РФ совместно с ФХР и КХЛ разработать программу — как сократить число молодых игроков, уезжающих за океан, с помощью организационных и правовых методов. Впоследствии программа может быть масштабирована на другие виды спорта, — сказал Чернышенко. — Нужно решать проблему глобально, а не в очередной раз подменять понятия и замещать одну проблему другой.

Хотелось бы напомнить, что «...клубы не должны превращаться в «ярмарку тщеславия» спонсоров» — это прямая цитата президента России Владимира Путина еще от 2016 года. Тогда же в 2016 году он поставил задачу снизить финансирование профессионального спорта из средств бюджета, госкорпораций и компаний с государственным участием и перераспределить эти средства на развитие массового спорта. КХЛ решает эту задачу повышением уровня конкуренции в лиге и развитием коммерческого потенциала лиги и клубов. Введение потолка зарплат напрямую способствует достижению единого уровня спортивного мастерства среди всех команд, ставит всех участников соревнований в равные условия.

Сильная сборная возможна лишь при наличии одинаковых правил для всех участников. Потолок зарплат должен стать тем инструментом, который создаст равные условия для всех, высокую конкуренцию в лиге и в итоге позволит иметь достаточное количество игроков для формирования сборных команд. Концентрация же большого количества высококлассных игроков лишь в нескольких ведущих клубах не только не способствует росту мастерства хоккеистов, но и зачастую ведет к их стагнации и, как следствие, порождает желание перебраться за океан.

Важно понимать, что наши зрелые хоккеисты едут туда не только, а иногда и не столько за деньгами, сколько для того, чтобы реализовать свои спортивные амбиции. При этом основная наша проблема — в отъезде игроков на уровне детско-юношеского хоккея. Максимальный отток молодежи во всевозможные лиги Северной Америки происходит в возрасте 15-17 лет, ежегодно сотни игроков этого возраста и младше уезжают в североамериканские лиги. Агрессивная активность агентов и скаутов, которые выявляют молодые таланты, содействует их отъезду в зарубежные лиги, в КХЛ же количество уезжающих и приезжающих игроков сопоставимо — в среднем около 10 человек ежегодно.

Бюджет в размере 900 миллионов рублей, предусмотренный потолком зарплат, позволяет конкурировать с европейскими клубами и превосходить их с хорошим запасом. Кроме того, регламент КХЛ тщательно проработан, в нем предусмотрены пункты, связанные с бонусами за занятые командные места и индивидуальное спортивное мастерство, которые не включаются в потолок. Мотивируйте игроков спортивными достижениями, премии за них не учитываются в потолке.