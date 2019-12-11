Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию о том, что глава ИИХФ Рене Фазель после окончания работы в международной федерации в 2020 году может получить должность в Континентальной лиге.

— Пока это только слух, ничем не подкрепленный. Никаких решений, предложений, естественно, нет, он действующий президент (ИИХФ). Давайте поживем — посмотрим. (Михаил Зислис)

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