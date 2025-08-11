Черных прокомментировал креативное ведение Telegram-канала агентства Winners

Представитель агентства Winners Александр Черных рассказал «СЭ» о ведении Telegram-канала компании.

«Люди из нашего агентства, которые отвечают за соцсети, предложили такой вариант. Мы решили, что стоит попробовать. На сегодняшний день видим, что такие публикации пользуются спросом, поэтому планируем и дальше публиковать такие посты», — сказал Черных «СЭ».

В это межсезонье агентство Winners нетривиально подошло к анонсированию трансферов своих клиентов, публикуя изображения о будущем хоккеистов, созданные с помощью ИИ.



Никита Нечаев