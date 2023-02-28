Черкас заявил, что оценку работе Ларионова в «Торпедо» даст плей-офф
Заслуженный тренер России Сергей Черкас проанализировал итоги регулярного чемпионата КХЛ и шансы команды в плей-офф.
«Для меня главный сюрприз то, что в плей-офф не попал «Спартак», — говорит Черкас. — Эта команда должна там играть. И то, что не пробился в число восьми сильнейших на «Востоке» челябинский «Трактор». Тоже хорошая команда, хороший тренерский штаб. Не пойму, что с ними произошло, почему команда оказалась вне зоны плей-офф. «Спартак» — более-мене понятно: чехарда с тренерами не дала возможность стабилизировать состав и игру. Остальные команды заслужили право бороться за Кубок Гагарина. Ларионов поставил «Торпедо» современный хоккей? Я думаю, оценку работе Игоря Ларионова даст как раз плей-офф. Команда строится, молодая, интересная, задорная, но последние игры чемпионата показали, что там нет так все сказочно, как кажется. Оптимизма мало перед дуэлью с «Динамо». Бело-голубые, наоборот, на мой взгляд, уверенно идут к своей цели», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
По итогам регулярного чемпионата «Торпедо» занял четвертое место на «Западе».
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4