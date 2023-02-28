Черкас заявил, что оценку работе Ларионова в «Торпедо» даст плей-офф

Заслуженный тренер России Сергей Черкас проанализировал итоги регулярного чемпионата КХЛ и шансы команды в плей-офф.

«Для меня главный сюрприз то, что в плей-офф не попал «Спартак», — говорит Черкас. — Эта команда должна там играть. И то, что не пробился в число восьми сильнейших на «Востоке» челябинский «Трактор». Тоже хорошая команда, хороший тренерский штаб. Не пойму, что с ними произошло, почему команда оказалась вне зоны плей-офф. «Спартак» — более-мене понятно: чехарда с тренерами не дала возможность стабилизировать состав и игру. Остальные команды заслужили право бороться за Кубок Гагарина. Ларионов поставил «Торпедо» современный хоккей? Я думаю, оценку работе Игоря Ларионова даст как раз плей-офф. Команда строится, молодая, интересная, задорная, но последние игры чемпионата показали, что там нет так все сказочно, как кажется. Оптимизма мало перед дуэлью с «Динамо». Бело-голубые, наоборот, на мой взгляд, уверенно идут к своей цели», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

По итогам регулярного чемпионата «Торпедо» занял четвертое место на «Западе».

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.