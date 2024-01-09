Черкас заявил, что непрофессиональное судейство приводит к травмам и оттоку игроков из России
Бывший вратарь СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Черкас связывает судейские ошибки в матчах с участием армейцев с тем, что команда стала претендовать на высокие места в чемпионате КХЛ.
«Как только СКА приблизился к группе лидеров, стали возникать судейские ошибки. Я понимаю, что многие не любят СКА, еще что-то. Это абсолютно нормально. Обращение к Путину появилось не из-за одной ошибки, а из-за качества и уровня судейства в целом. Если сейчас не обратить на это внимания, завтра то же самое произойдет в других матчах КХЛ. Если кто-то стеснятся об этом говорить, то мы, ветераны СКА, скажем. Не хотите обращать на все это внимания, не обращайте! Будет еще хуже! Я хочу предупредить: неграмотное судейство приводит не только к несправедливости, но и к травмам игроков. Непрофессионализм арбитров порождает много негативных последствий. Желание игроков уехать из страны? Игроки же видят, что происходит. Думаете, они дураки, что ли? Мы говорим об уровне организации дел в лиге. Это и качественное судейство, и качественное проведение матчей, и качественный лед, и качественные раздевалки. Почему Кирилл Марченко, наш хоккеист, который играет за океаном, говорит, что по организации матчей НХЛ и КХЛ даже сравнивать нельзя. А еще недавно, пять-шесть лет назад, мы где-то вровень были, пытались соревноваться с НХЛ. А сейчас, получается, вернулись к теме нулевых и обсуждаем судейство. Завтра будем обсуждать качество раздевалок, льда, амуниции. Руководство лиги должно следить за всеми этими делами. Письмо ветеранов СКА — сигнал именно к нему», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
Ранее совет ветеранов СКА обратился с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину. По мнению совета ветеранов клуба, в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.
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