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Сегодня, 22:00

Черкас заявил, что непрофессиональное судейство приводит к травмам и оттоку игроков из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Черкас связывает судейские ошибки в матчах с участием армейцев с тем, что команда стала претендовать на высокие места в чемпионате КХЛ.

«Как только СКА приблизился к группе лидеров, стали возникать судейские ошибки. Я понимаю, что многие не любят СКА, еще что-то. Это абсолютно нормально. Обращение к Путину появилось не из-за одной ошибки, а из-за качества и уровня судейства в целом. Если сейчас не обратить на это внимания, завтра то же самое произойдет в других матчах КХЛ. Если кто-то стеснятся об этом говорить, то мы, ветераны СКА, скажем. Не хотите обращать на все это внимания, не обращайте! Будет еще хуже! Я хочу предупредить: неграмотное судейство приводит не только к несправедливости, но и к травмам игроков. Непрофессионализм арбитров порождает много негативных последствий. Желание игроков уехать из страны? Игроки же видят, что происходит. Думаете, они дураки, что ли? Мы говорим об уровне организации дел в лиге. Это и качественное судейство, и качественное проведение матчей, и качественный лед, и качественные раздевалки. Почему Кирилл Марченко, наш хоккеист, который играет за океаном, говорит, что по организации матчей НХЛ и КХЛ даже сравнивать нельзя. А еще недавно, пять-шесть лет назад, мы где-то вровень были, пытались соревноваться с НХЛ. А сейчас, получается, вернулись к теме нулевых и обсуждаем судейство. Завтра будем обсуждать качество раздевалок, льда, амуниции. Руководство лиги должно следить за всеми этими делами. Письмо ветеранов СКА — сигнал именно к нему», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Ранее совет ветеранов СКА обратился с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину. По мнению совета ветеранов клуба, в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-neprofessional-noe-sudejstvo-privodit-k-travmam-i-ottoku-igrokov-iz-rossii/
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Ак Барс 48 28 20 58
7 Лада 50 24 26 58
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 48 15 33 36
11 Сочи 50 14 36 34
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9.01 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 5 : 3
9.01 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
 1 : 2
9.01 17:00
Трактор – Нефтехимик
 5 : 3
9.01 18:00
Лада – Автомобилист
 1 : 4
9.01 19:10
Динамо Мн – Спартак
 3 : 1
9.01 19:30
ЦСКА – Торпедо
 7 : 2
9.01 19:30
Ак Барс – Барыс
 1 : 0 Б
9.01 19:30
Динамо М – Сочи
 5 : 1
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