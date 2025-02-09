Черкас: «Ротенберг создал вокруг СКА ажиотаж, какого никогда не было»
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас ответил на вопрос, может ли Роман Ротенберг быть уволен с поста главного тренера петербургской команды, если армейцы по итогам сезона не выиграют Кубок Гагарина.
— Если СКА снова не выиграет Кубок Гагарина под началом Романа Ротенберга, его могут уволить, как думаете? Или примут в расчет то, что при нем команда собирается аншлаги на домашних матчах, вокруг нее ажиотаж? Он его тоже создает как тренер?
— Сто процентов. И тут ничего смешного. Я работал с командой с 1992 года. И когда мы только пришли, невозможно было собрать народ на трибунах. А теперь все удивляются: по 20 тысяч и больше посещают «СКА Арену». И даже независимо от результатов. Люди просто живут хоккеем, он им интересен. И это заслуга прежде всего Ротенберга. Такого раньше и близко не было. Я работал и с Николаем Пучковым, и с Борисом Михайловым, дальше пришел «Газпром», были разные тренеры. Но пик интереса к хоккею в Петербурге приходится на то время, когда в СКА вышел на первые роли Ротенберг, его медийность и прочие качества. Это факты, от них никуда не денешься, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт»
Ротенберг возглавил СКА как тренер в начале 2022 года. Дважды выводил петербуржцев в финал Западной конференции, в 2023-м СКА выиграл под его руководством Кубок Континента.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|46
|17
|99
|2
|Авангард
|63
|43
|20
|90
|3
|Ак Барс
|63
|39
|24
|86
|4
|Автомобилист
|63
|38
|25
|80
|5
|Салават Юлаев
|63
|33
|30
|70
|6
|Трактор
|63
|29
|34
|66
|7
|Нефтехимик
|64
|31
|33
|65
|8
|Сибирь
|63
|26
|37
|60
|9
|Амур
|63
|25
|38
|57
|10
|Барыс
|63
|19
|44
|49
|11
|Адмирал
|63
|17
|46
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|63
|43
|20
|91
|2
|Динамо Мн
|63
|37
|26
|83
|3
|Северсталь
|63
|38
|25
|81
|4
|Торпедо НН
|64
|36
|28
|78
|5
|ЦСКА
|63
|34
|29
|76
|6
|СКА
|63
|34
|29
|75
|7
|Спартак
|63
|34
|29
|74
|8
|Динамо М
|62
|34
|28
|73
|9
|Шанхай Дрэгонс
|63
|21
|42
|54
|10
|Лада
|65
|19
|46
|45
|11
|Сочи
|62
|18
|44
|44
|9.03
|14:00
|Авангард – Сибирь
|- : -
|9.03
|17:00
|Динамо М – Динамо Мн
|- : -
|9.03
|17:00
|Локомотив – Северсталь
|- : -