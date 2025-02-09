Черкас: «Ротенберг создал вокруг СКА ажиотаж, какого никогда не было»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас ответил на вопрос, может ли Роман Ротенберг быть уволен с поста главного тренера петербургской команды, если армейцы по итогам сезона не выиграют Кубок Гагарина.

— Если СКА снова не выиграет Кубок Гагарина под началом Романа Ротенберга, его могут уволить, как думаете? Или примут в расчет то, что при нем команда собирается аншлаги на домашних матчах, вокруг нее ажиотаж? Он его тоже создает как тренер?

— Сто процентов. И тут ничего смешного. Я работал с командой с 1992 года. И когда мы только пришли, невозможно было собрать народ на трибунах. А теперь все удивляются: по 20 тысяч и больше посещают «СКА Арену». И даже независимо от результатов. Люди просто живут хоккеем, он им интересен. И это заслуга прежде всего Ротенберга. Такого раньше и близко не было. Я работал и с Николаем Пучковым, и с Борисом Михайловым, дальше пришел «Газпром», были разные тренеры. Но пик интереса к хоккею в Петербурге приходится на то время, когда в СКА вышел на первые роли Ротенберг, его медийность и прочие качества. Это факты, от них никуда не денешься, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт»

Ротенберг возглавил СКА как тренер в начале 2022 года. Дважды выводил петербуржцев в финал Западной конференции, в 2023-м СКА выиграл под его руководством Кубок Континента.