Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

9 февраля 2025, 23:08

Черкас: «Ротенберг создал вокруг СКА ажиотаж, какого никогда не было»

Сергей Ярошенко

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас ответил на вопрос, может ли Роман Ротенберг быть уволен с поста главного тренера петербургской команды, если армейцы по итогам сезона не выиграют Кубок Гагарина.

— Если СКА снова не выиграет Кубок Гагарина под началом Романа Ротенберга, его могут уволить, как думаете? Или примут в расчет то, что при нем команда собирается аншлаги на домашних матчах, вокруг нее ажиотаж? Он его тоже создает как тренер?

Сто процентов. И тут ничего смешного. Я работал с командой с 1992 года. И когда мы только пришли, невозможно было собрать народ на трибунах. А теперь все удивляются: по 20 тысяч и больше посещают «СКА Арену». И даже независимо от результатов. Люди просто живут хоккеем, он им интересен. И это заслуга прежде всего Ротенберга. Такого раньше и близко не было. Я работал и с Николаем Пучковым, и с Борисом Михайловым, дальше пришел «Газпром», были разные тренеры. Но пик интереса к хоккею в Петербурге приходится на то время, когда в СКА вышел на первые роли Ротенберг, его медийность и прочие качества. Это факты, от них никуда не денешься, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт»

Ротенберг возглавил СКА как тренер в начале 2022 года. Дважды выводил петербуржцев в финал Западной конференции, в 2023-м СКА выиграл под его руководством Кубок Континента.

Источник: РБ Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Сергей Черкас
Читайте также
Силы ПВО сбили 30 украинских БПЛА над регионами России
Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных
Форвард ЦСКА Лусиано Гонду получил красную карточку на 17-й минуте матча с «Динамо»
«Пока возраст позволяет, надо бороться за звание чемпиона мира». Интервью Яна Непомнящего
Футболисты «Динамо» обыграли ЦСКА в столичном дерби со счетом 4:1
«Быки» проклинали казанский мороз, голы Грипши и Нижегородова добили чемпиона, не спас даже Кордоба.Что случилось в матче «Рубин» - «Краснодар»
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Бустег

    согласен, у меня почти все друзья перестали ходить на хоккей, когда Ротенберг стал главным тренером

    11.02.2025

  • Бустег

    как раз-таки Быков и Знарок и ушли из-за вмешательств Ротенберга в тренерский процесс, уже тогда он имел огромное влияние в системе СКА, так что по факту всё верно

    11.02.2025

  • С детства за Уралмаш!

    По ходу, Черкасу шайбы продолжают в башку прилетать...

    10.02.2025

  • Ilya Gudman

    Сегодняшний СКА это реально позор российского хоккея и это благодаря только Роме носатому

    10.02.2025

  • Ilya Gudman

    чего ты сказки рассказываешь Серёжа ))) Из двадцати тысяч , максимум три знают правила хоккея , остальные глоры ходят фотки в инстаграме сделать да в буфете пожрать , Ротенберг мля , деятель , я например болельщик СКА с 85 го года , 8 лет на хоккеее не был из за этого ублюдка , который создал не ажиотаж как ты говоришь , а ненависть всей страны к нашей команде . А ты лижи опу дальше Серёжа , денежки они же не пахнут )) Надеюсь эту кучерявую уберут в следующем сезоне вместе со всей его командой лизаблюдов и придет в СКА порядочный тренер с новой командой , например Миша Кравец , вот тогда и будет настоящий ажиотаж и настоящие болельщики на матчах , а сейчас на вас стремно смотреть , посмешище ))

    10.02.2025

  • spartsmen

    ну, такой себе ажиотаж - истерическо-дебилистический. сильный и яркий. вполне себе заслуга. люди красноречие врота и его выкрутасы с вратарями обсуждают, а не игру и игроков.

    10.02.2025

  • Не тот ажиотаж он создал,не тот....

    09.02.2025

  • Vyacheslav Popov

    С приходом Ротенберга вокруг СКА стало больше негатива. Ну не любят люди, когда в тренеры лезут проходимцы и дилетанты, да ещё с зашкаливающим чувством собственного величия и значимости для хоккея.

    09.02.2025

  • Gordon

    Когда Вы говорите, такое ощущение, что Вы бредите (с) :) Пик интереса когда хорошие дворцы, состав и результаты. Или этот деятель хочет сказать, что при Быкове и Знарке там полторы калеки ходило? :)))) Одна команда на многомиллионный город с суперсоставом и играющая в классном дворце. Говорить, что нелепый мажорчик имеет к этому отношение - это либо умопомрачительная глупость, либо отработка чего-то. Впрочем, тоже умопомрачительно глупая )

    09.02.2025

    • Чистяков: «При Буше в «Авангарде» стал атакующий рост»

    Губерниев — об идее проведения Матча звезд КХЛ против НХЛ: «Сейчас это нереально»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 63 46 17 99
    2 Авангард 63 43 20 90
    3 Ак Барс 63 39 24 86
    4 Автомобилист 63 38 25 80
    5 Салават Юлаев 63 33 30 70
    6 Трактор 63 29 34 66
    7 Нефтехимик 64 31 33 65
    8 Сибирь 63 26 37 60
    9 Амур 63 25 38 57
    10 Барыс 63 19 44 49
    11 Адмирал 63 17 46 46
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 63 43 20 91
    2 Динамо Мн 63 37 26 83
    3 Северсталь 63 38 25 81
    4 Торпедо НН 64 36 28 78
    5 ЦСКА 63 34 29 76
    6 СКА 63 34 29 75
    7 Спартак 63 34 29 74
    8 Динамо М 62 34 28 73
    9 Шанхай Дрэгонс 63 21 42 54
    10 Лада 65 19 46 45
    11 Сочи 62 18 44 44
    Результаты / календарь
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    9.03
    10.03
    11.03
    12.03
    13.03
    14.03
    9.03 14:00 Авангард – Сибирь - : -
    9.03 17:00 Динамо М – Динамо Мн - : -
    9.03 17:00 Локомотив – Северсталь - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости