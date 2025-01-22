Черкас: «Два эпизода — чистые нарушения игроков «Локомотива»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал скандальные эпизоды из матча FONBET чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив» (5:2), на которые обратил внимание после игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

«Два эпизода — чистые нарушения игроков «Локомотива». Никишин хотел применить силовой прием против Шалунова, тот, предвидя ситуацию, подпрыгнул и ударил его локтем в голову. Если бы игрок «Локо» не оторвал коньки ото льда, это не было бы фолом. Но тут был прыжок. Момент с Педаном — намеренная грубость. Защитник СКА неоднократно жестко встречал соперников, но в пределах правил. Возможно, его хотели спровоцировать на драку, потому что «Локомотив» проигрывал», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

После матча главный тренер армейцев Ротенберг заявил, что что ему не понравилась жесткая игра нападающих ярославского клуба Максима Шалунова и Павла Красковского.

22 января спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение: на Красковского не наложили санкции, а Шалунов отделался денежным штрафом. Оба хоккеиста избежали дисквалификации.