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Сегодня, 21:26

Черкас: «Последние игры СКА смотрел взахлеб, не мог оторваться»

Алина Савинова
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Бывший голкипер СКА Сергей Черкас высказался о победной серии петербургской команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Мне очень нравится, как сейчас играет команда. Вспомните матч с «Ак Барсом» в Казани: игроки СКА проводили по полторы-две минуты в зоне соперника, хотя игра шла «пять на пять», и хозяева не знали, что делать. Здорово перемещались, двигались. Тренерский штаб «подтянул» дисциплину. Команда выглядит целостно, прибавила в движении, сыгранности, и мы видим на льду очень красивые моменты в исполнении СКА. Две игры — против «Ак Барса» и «Северстали» — я смотрел просто взахлеб, не мог оторваться», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

СКА одержал четыре победы подряд в последних матчах. Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции с 34 очками после 30 игр. 18 ноября СКА отправится в гости к «Локомотиву».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-poslednie-igry-ska-smotrel-vzahleb/
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ХК СКА
Сергей Черкас
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«Нефтехимик» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений подряд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 32 20 12 44
2 Авангард 31 20 11 43
3 Лада 32 18 14 42
4 Ак Барс 31 19 12 40
5 Автомобилист 33 18 15 40
6 Сал. Юлаев 31 18 13 37
7 Трактор 31 17 14 37
8 Сибирь 31 14 17 32
9 Нефтехимик 31 13 18 31
10 Амур 31 12 19 30
11 Барыс 32 9 23 25
12 Адмирал 29 7 22 20
Западная конференция И В П О
1 Спартак 32 22 10 47
2 Динамо М 31 21 10 45
3 Локомотив 30 19 11 40
4 Торпедо 31 18 13 38
5 СКА 30 17 13 34
6 ЦСКА 30 16 14 34
7 Динамо Мн 30 14 16 32
8 Северсталь 30 13 17 31
9 Сочи 32 13 19 28
10 Витязь 32 11 21 26
11 Куньлунь РС 35 10 25 25
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17.11 19:00
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