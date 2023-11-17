Черкас: «Последние игры СКА смотрел взахлеб, не мог оторваться»

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас высказался о победной серии петербургской команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Мне очень нравится, как сейчас играет команда. Вспомните матч с «Ак Барсом» в Казани: игроки СКА проводили по полторы-две минуты в зоне соперника, хотя игра шла «пять на пять», и хозяева не знали, что делать. Здорово перемещались, двигались. Тренерский штаб «подтянул» дисциплину. Команда выглядит целостно, прибавила в движении, сыгранности, и мы видим на льду очень красивые моменты в исполнении СКА. Две игры — против «Ак Барса» и «Северстали» — я смотрел просто взахлеб, не мог оторваться», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

СКА одержал четыре победы подряд в последних матчах. Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции с 34 очками после 30 игр. 18 ноября СКА отправится в гости к «Локомотиву».