Черкас: «Последние игры СКА смотрел взахлеб, не мог оторваться»
Бывший голкипер СКА Сергей Черкас высказался о победной серии петербургской команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Мне очень нравится, как сейчас играет команда. Вспомните матч с «Ак Барсом» в Казани: игроки СКА проводили по полторы-две минуты в зоне соперника, хотя игра шла «пять на пять», и хозяева не знали, что делать. Здорово перемещались, двигались. Тренерский штаб «подтянул» дисциплину. Команда выглядит целостно, прибавила в движении, сыгранности, и мы видим на льду очень красивые моменты в исполнении СКА. Две игры — против «Ак Барса» и «Северстали» — я смотрел просто взахлеб, не мог оторваться», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.
СКА одержал четыре победы подряд в последних матчах. Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции с 34 очками после 30 игр. 18 ноября СКА отправится в гости к «Локомотиву».
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