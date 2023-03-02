Черкас объяснил неожиданное поражение «Ак Барса» на старте плей-офф КХЛ
Заслуженный тренер России Сергей Черкас сообщил, что поражения фаворитов в первых матчах серии плей-офф не стали сюрпризом, а являются следствием выравнивания сил команд в КХЛ.
«Есть ли в каком-то из поражений лидеров элемент недооценки соперника? Все причины лежат в игровой плоскости. «Нефтехимик» не просто так попал в плей-офф, он концовку сезона сыграл здорово. А «Ак Барс» как раз несколько игр проиграл, поэтому победа «Нефтехимика» не стала неожиданностью. О том, что «Адмирал» потреплет нервы Уфе, мы тоже говорили. Так оно и происходит. Сейчас все команды более-менее выравниваются. Плюс есть фактор плей-офф, умения играть в плей-офф. Я считаю, это говорит о том, что наш чемпионат стал конкурентным», — приводит слова Черкаса «Чемпионат».
Накануне стартовал первый раунд плей-офф КХЛ, в котором победы одержали аутсайдеры. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Витязь» победил «Локомотив» (1:0 ОТ), а «Нефтехимик» оказался сильнее «Ак Барса» (3:2 ОТ).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.03
|17:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -