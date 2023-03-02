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Сегодня, 12:45

Черкас объяснил неожиданное поражение «Ак Барса» на старте плей-офф КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас сообщил, что поражения фаворитов в первых матчах серии плей-офф не стали сюрпризом, а являются следствием выравнивания сил команд в КХЛ.

«Есть ли в каком-то из поражений лидеров элемент недооценки соперника? Все причины лежат в игровой плоскости. «Нефтехимик» не просто так попал в плей-офф, он концовку сезона сыграл здорово. А «Ак Барс» как раз несколько игр проиграл, поэтому победа «Нефтехимика» не стала неожиданностью. О том, что «Адмирал» потреплет нервы Уфе, мы тоже говорили. Так оно и происходит. Сейчас все команды более-менее выравниваются. Плюс есть фактор плей-офф, умения играть в плей-офф. Я считаю, это говорит о том, что наш чемпионат стал конкурентным», — приводит слова Черкаса «Чемпионат».

Накануне стартовал первый раунд плей-офф КХЛ, в котором победы одержали аутсайдеры. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Витязь» победил «Локомотив» (1:0 ОТ), а «Нефтехимик» оказался сильнее «Ак Барса» (3:2 ОТ).

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5016199-zasluzhennyj-trener-rossii-obyasnil-neozhidannoe-porazhenie-ak-barsa-na-starte-plej-off-khl.html
Хоккей
КХЛ
Сергей Черкас
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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