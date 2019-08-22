Черчесов и Знарок дали установку «Спартаку» перед матчем с ЦСКА

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» перед матчем красно-белых с ЦСКА на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы.

Вместе с наставником хоккейного клуба Олегом Знарком Черчесов пообщался с хоккеистами и дал предматчевую установку. Черчесов напомнил, что несколько дней назад футбольный «Спартак» уже обыграл армейцев (2:1) в чемпионате России.