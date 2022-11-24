Чемпион мира среди молодежи Каменев оценил частую смену вратарей у СКА в этом сезоне КХЛ
Чемпион мира среди молодежи Василий Каменев поделился мнением о ситуации с вратарями в СКА.
Питерцы по ходу регулярного чемпионата КХЛ задействовал пятерых голкиперов.
«Что касается новобранца Подъяпольского, то его предшественник Александр Самонов так и не смог найти себя в составе СКА. На протяжении сезонов, проведенных в команде, он действовал очень неровно. Уверен, что решение о вратарской рокировке продиктовано отсутствием претензий к Дмитрию Николаеву и необходимостью наличия в команде стабильного и надежного сменщика. Случится может все что угодно и нельзя допустить, чтобы в случае травмы Дмитрия команда осталась с одним вратарем до конца сезона. Я бы не назвал Николаева безоговорочным первым номером. Дмитрий действует очень надежно, но посмотрим как все сложится. Возможно, Владислава Подъяпольского взяли в середине сезона для того, чтобы он максимально быстро адаптировался в топ-клубе и ближе к плей-офф сумел переиграть конкурента, — цитирует Каменева «Спорт день за днем».
В последнем матче регулярки питерский клуб разгромил ЦСКА со счетом 6:2.
СКА лидирует в таблице Западной конференции с 56 очками в 34 матчах, ЦСКА идет на второй строчке с 47 очками в 32 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|34
|27
|7
|56
|2
|ЦСКА
|32
|21
|11
|47
|3
|Торпедо
|33
|21
|12
|44
|4
|Локомотив
|33
|19
|14
|44
|5
|Динамо М
|33
|18
|15
|41
|6
|Спартак
|35
|16
|19
|37
|7
|Витязь
|33
|15
|18
|37
|8
|Динамо Мн
|34
|14
|20
|35
|9
|Северсталь
|33
|12
|21
|32
|10
|Куньлунь
|35
|12
|23
|27
|11
|Сочи
|31
|5
|26
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|33
|23
|10
|48
|2
|Металлург
|33
|21
|12
|46
|3
|Сибирь
|36
|21
|15
|45
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|33
|17
|16
|41
|6
|Авангард
|33
|18
|15
|39
|7
|Ак Барс
|33
|14
|19
|34
|8
|Трактор
|35
|14
|21
|33
|9
|Барыс
|34
|14
|20
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
|24.11
|19:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|24.11
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|24.11
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -