«Ак Барс» в своем официальном Twitter поздравил бывшего главного тренера Зинэтулу Билялетдинова с 65-летием.

— Зинэтуле Билялетдинову — 65! -написал казанский клуб. — От всей нашей большой хоккейной семьи поздравляем Зинэтулу Хайдяровича с юбилеем и желаем крепчайшего здоровья, энергии и семейного счастья. Ура!

В качестве главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов трижды завоевал Кубок Гагарина, а в качестве главного тренера сборной России — золото чемпионата мира 2012 года.