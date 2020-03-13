Чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Зинэтуле Билялетдинову — 65
11:04
«Ак Барс» в своем официальном Twitter поздравил бывшего главного тренера Зинэтулу Билялетдинова с 65-летием.
— Зинэтуле Билялетдинову — 65! -написал казанский клуб. — От всей нашей большой хоккейной семьи поздравляем Зинэтулу Хайдяровича с юбилеем и желаем крепчайшего здоровья, энергии и семейного счастья. Ура!
В качестве главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов трижды завоевал Кубок Гагарина, а в качестве главного тренера сборной России — золото чемпионата мира 2012 года.
Зинэтуле Билялетдинову — 65! ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 13, 2020
От всей нашей большой хоккейной семьи поздравляем Зинэтулу Хайдяровича с юбилеем и желаем крепчайшего здоровья, энергии и семейного счастья. Ура! pic.twitter.com/NgYa8U0kkl