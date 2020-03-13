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Чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Зинэтуле Билялетдинову — 65

11:04
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«Ак Барс» в своем официальном Twitter поздравил бывшего главного тренера Зинэтулу Билялетдинова с 65-летием.

— Зинэтуле Билялетдинову — 65! -написал казанский клуб. — От всей нашей большой хоккейной семьи поздравляем Зинэтулу Хайдяровича с юбилеем и желаем крепчайшего здоровья, энергии и семейного счастья. Ура!

В качестве главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов трижды завоевал Кубок Гагарина, а в качестве главного тренера сборной России — золото чемпионата мира 2012 года.

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