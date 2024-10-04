Чемпион мира Анисимов объявил о завершении карьеры
Чемпион мира в составе сборной России Артем Анисимов объявил о завершении карьеры.
«Всем привет! Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру. Я не большой любитель публичных выступлений и социальных сетей, но хотел бы использовать эту возможность, чтобы обратиться ко всем с благодарностью. Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом», — написал Анисимов в соцсетях.
В составе национальной команды 36-летний Анисимов становился чемпионом мира, а также дважды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств.
В ходе карьеры Анисимов выступал за «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго», «Оттаву», ярославский «Локомотив», «Лихай Уэлли» и «Хартфорд Вулф Пэк».
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