Чемпион мира-2012 Бирюков подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»
16:13
«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Евгением Бирюковым. Соглашение с 34-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.
Бирюков является ветераном «Металлурга». Защитник выступает за магнитогорцев с первого сезона в КХЛ.
В сезоне-2019/20 Бирюков провел 52 матча за «Металлург» и набрал 2 (1+1) очка.
В составе сборной России хоккеист становился чемпионом мира-2012.
.@hcsalavat заключил однолетний контракт с защитником Евгением Бирюковым#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) May 8, 2020