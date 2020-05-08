Чемпион мира-2012 Бирюков подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Евгением Бирюковым. Соглашение с 34-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.

Бирюков является ветераном «Металлурга». Защитник выступает за магнитогорцев с первого сезона в КХЛ.

В сезоне-2019/20 Бирюков провел 52 матча за «Металлург» и набрал 2 (1+1) очка.

В составе сборной России хоккеист становился чемпионом мира-2012.