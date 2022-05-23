Нападающий Иван Чехович прокомментировал переход из нижегородского «Торпедо» в ярославский «Локомотив».

«Слов не хватит описать то, каким родным для меня стал хоккейный клуб «Торпедо». Хочется поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и в радости, и в горе, переживали за команду. Спасибо руководству клуба, которое пошло мне навстречу, персоналу, который следил за каждой мелочью в команде и делал грандиозную работу, партнерам и, конечно же, тренерскому штабу.

Мой переход — это исключительно мое желание, хочется двигаться дальше. Увидимся на льду, нижегородцы!» - написал Чехович в социальных сетях.

Ранее стало известно, что хоккеист принял квалификационное предложение «Торпедо», после чего его обменяли в «Локомотив» на денежную компенсацию.