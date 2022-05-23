Чехович подписал контракт с «Локомотивом» на три года

Бывший нападающий «Торпедо» Иван Чехович заключил контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт КХЛ.

Ранее стало известно, что хоккеист принял квалификационное предложение «Торпедо», после чего его обменяли в «Локомотив» на денежную компенсацию.

Чехович выступал за «Торпедо» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он набрал 22 (14+8) очка. Всего за «Торпедо» 23-летний хоккеист провел 93 матча, набрав 58 очков (33+25).