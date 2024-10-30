Чехович поддержал возможное появление «АКМ» в КХЛ

Форвард «Витязя» Иван Чехович прокомментировал информацию о возможном появлении тульского «АКМ» в КХЛ.

«Положительно оцениваю эту идею. Думаю, чем больше команд в лиге — тем лучше для развития, в том числе и молодых игроков. Думаю, 32 команды — это оптимальное количество команд в КХЛ», — цитирует Чеховича Legalbet.

27 октября «СЭ» сообщил, что в следующем сезоне в КХЛ может вступить тульский «АКМ». С 2021 года команда играет в ВХЛ.