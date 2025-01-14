Чефанов — о вызове в «Торпедо»: «Спал, мне поступил звонок, и я прибежал на арену»

Нападающий «Торпедо» Илья Чефанов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:5). Форвард отметился заброшенной шайбой.

«Вызов в основную команду получился сумбурным. Я спал, мне поступил звонок, и я прибежал на арену. Вчера тренировался с Егором Виноградовым и Никитой Артамоновым, но в первом периоде тренеры стали мешать звенья, и это дало плоды. Игра в большинстве тоже не была неожиданностью, вчера тренировался во второй спецбригаде. Ситуация, когда я забил гол, была стандартная — Вася Атанасов получил шайбу, а я побежал открываться. А когда выбежал «один на один», то понял, что в левый ближний угол уже не бросить, и поэтому катнул шайбу», — приводит слова Чефанова официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне 23-летний Чефанов провел 32 матча в ВХЛ за «Торпедо-Горький», в которых набрал 32 (21+11) очка.

«Торпедо» с 46 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (61 очко) лидирует на «Востоке».