Чебыкин ответил, что делать с клюшкой, если шайба не идет в ворота

Нападающий «Северстали» Николай Чебыкин ответил на вопрос, что делать с клюшкой, если шайба не заходит в ворота.

«Что делать с клюшкой, если шайба не идет в ворота? Поменять, наверное. Слышал еще действенные способы, но их нельзя произносить вслух (улыбается). Знаю, что кто-то ставит клюшки в мусорку, но я не пробовал. В моем случае не приходится прибегать к таким методам — никогда много не забиваю. Не сломалась и уже хорошо», — рассказал Чебыкин Legalbet.ru.

В этом сезоне 27-летний Чебыкин сыграл в регулярном чемпионате 16 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.