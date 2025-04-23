Экс-генеральный директор «Лады»: «Не жалею, что назвал болельщиков фашистами»
Бывший генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев рассказал о причинах конфликта с активными фанатами тольяттинского клуба.
«Нисколько, абсолютно не жалею. Я объяснил свою позицию. Болельщики — они ведь такие, многое требуют, причем не хотят брать на себя бремя ответственности. Хотя это должно быть. Если ты надел свитер клуба, у тебя не появилось больше прав.
Я же им объяснял: «Ребят, если вы себя ассоциируете с клубом, у вас появилось больше обязанностей». Как только ты надел джерси, ты сразу попадаешь в объективы камер, которые постоянно направлены на фан-сектор. Ведь именно так этого товарища и вычислили. Два раза я встречался с болельщиками, и сначала у меня не было претензий. Я просил из разобраться, кто это был, зачем и почему. Ну, пришейте им на рукава липучки, чтобы они не задирались. И когда пошел этот разговор, они стали говорить — это не мы, мы никого не знаем. То есть детский лепет просто-напросто. Я рассчитывал на конструктивный, взрослый разговор, я хотел понять, как нам решить эту проблему», — сказал Чеботарев Odds.ru.
В октябре прошлого года Чеботарев в эфире программы «Лед» назвал болельщиков клуба фашистами. Позже он пояснил, что произнес эти слова из-за того, что во время одного из матчей на фанатском секторе появился мужчина с татуировкой свастики.
Чеботарев был генеральным директором «Лады» с апреля 2021 года по декабрь 2024 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ тольяттинская команда заняла десятое место в турнирной таблице и не вышла в розыгрыш Кубка Гагарина.
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