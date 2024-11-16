Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: время начала и где смотреть бой онлайн
Бразильский боец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер проведут поединок на турнире UFC 309 в ночь на воскресенье, 17 ноября. Вечер ММА пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).
Турнир UFC 309 начнется с прелимов в 2.00 17 ноября по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск. Выход Оливейры и Чендлера на соглавное событие вечера ожидается около 7.30 мск.
Рекорд 35-летнего Оливейры — 34 победы и 10 поражений, один поединок признан несостоявшимся. У 38-летнего Чендлера — 23 победы, 8 поражений. Бойцы были соперниками по бою за вакантный титул в легком весе в мае 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне. Тогда американец уступил бразильцу нокаутом во втором раунде.
В прямом эфире турнир UFC 309 в полном объеме будут показывать телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке). Трансляцию боев главного карда проведут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru с 6.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 309. Результат боя Оливейра — Чендлер и других поединков вечера изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.
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|И
|В
|П
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|1
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|24
|16
|8
|33
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
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|6
|Металлург Мг
|27
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|Нефтехимик
|27
|9
|18
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|8
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|9
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|10
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|23
|10
|Авангард
|24
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|15
|20
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|Барыс
|26
|7
|19
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|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|16.11
|14:00
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Авангард – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|14:30
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|16.11
|17:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|16.11
|17:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -