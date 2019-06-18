Церемония прощания с Александром Черенковым состоится в среду в Москве

Завтра, 19 июня в ледовом дворце "Сокольники" с 12:00 до 13:30 состоится церемония прощания с известным хоккейным судьей Александром Черенковым.
Как сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея Москвы пройти на прощание можно будет через служебный вход здания.
Черенков скончался 16 июня в возрасте 52 лет. На протяжении многих лет работал в судьей международных соревнований, а также в качестве главным арбитром на матчах КХЛ.
Завтра, 19 июня, с 12:00 до 13:30 в ледовом дворце "Сокольники" (Сокольнический вал, 1Б) пройдёт прощание с известным хоккейным судьей, нашим коллегой Александром Робертовичем Черенковым.– ФХМ (@FHMoscow) June 18, 2019
Пройти на прощание можно будет через служебный вход здания. pic.twitter.com/tKNSAeLXBq
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