Церемония прощания с Александром Черенковым состоится в среду в Москве

Завтра, 19 июня в ледовом дворце "Сокольники" с 12:00 до 13:30 состоится церемония прощания с известным хоккейным судьей Александром Черенковым.

Как сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея Москвы пройти на прощание можно будет через служебный вход здания.

Черенков скончался 16 июня в возрасте 52 лет. На протяжении многих лет работал в судьей международных соревнований, а также в качестве главным арбитром на матчах КХЛ.