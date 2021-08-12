Цегларик: «Даже в АХЛ не видел команд, у которых было бы так много габаритных хоккеистов, как у «Авангарда»

Новичок «Авангарда» Петер Цегларик рассказал о желании проявить себя в омском клубе.

— Волков не скрывает, что видит в вас прямую замену Риду Буше. Он набирал очки за счет нереального голевого чутья, классного выбора позиции и умения вовремя оказаться на подборе. Что чемпионскому «Авангарду» может предложить Петер Цегларик кроме броска?

— Часто слышу, что я пришел на замену Буше. Что ко мне пришло после чемпионата мира и классного сезона в Швеции, так это непоколебимая вера в себя. Знаю, что могу показать себя в КХЛ. Здесь еще важно, с какими партнерами ты играешь — кто будет бросающим, кто будет распасовщиком. Думаю, что здорово умею находить пространство и свободный лед, чтобы поражать ворота. Еще знаю, что могу показывать уверенную игру и выигрывать борьбу за шайбу.

Рид здорово провел предыдущий сезон, который для него был первым в России. У него все получилось, поэтому теперь я должен принять этот вызов. Мне нужно найти свою игру и помогать команде. Конечно, в моем переходе сыграло большую роль то, что «Авангард» — клуб-победитель и ему удалось выиграть Кубок Гагарина. Я тоже хочу быть причастен к его победам.

— «Авангард» в этом межсезонье оброс габаритными и достаточно тяжелыми нападающими. Вы когда-нибудь играли в такой крупной команде с большим совокупным весом?

— Игра с годами меняется. За то время, которое я провел в Северной Америке, акцент стал делаться на скорость и на навыки работы с шайбой. Вообще, считаю, что габаритные сильные игроки нужны любой команде. Особенно в плей-офф, когда игра становится более агрессивной и силовой. Силовой аспект игры сейчас становится критически важным. В плей-офф с таким количеством больших ребят против нас будет нелегко. Наверное, даже в АХЛ не видел команд, у которых было бы так много габаритных хоккеистов.

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