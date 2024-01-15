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Сегодня, 12:20

CAS зарегистрировал апелляцию ЦСКА на решение ИИХФ о запрете на трансферы

Виктория Кравченко
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Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе CAS сообщили, что зарегестрирована апелляция ЦСКА на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) наложить на московский клуб запрет на международные трансферы.

«Судебное разбирательство находится на ранней стадии, дата слушания еще не назначена», — сказали в пресс-службе CAS.

4 августа ИИХФ встала на сторону клуба НХЛ «Филадельфия» в споре с армейцами относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Однако КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи.

Источник: https://tass.ru/sport/19730275
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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