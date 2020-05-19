Бывший журналист «СЭ» Игорь Еронко стал ассистентом генменеджера «Авангарда»

«Авангард» на официальном сайте объявил о назначении на должность ассистента генерального менеджера клуба бывшего журналиста «СЭ» Игоря Еронко.

— Я очень рад тому, что перехожу от теоретической части хоккея к практической, — цитирует Еронко официальный сайт клуба. — Игорь Никитин однажды едко меня осадил, отметив, что есть теоретики, с которыми он нередко, впрочем, соглашается, а есть — практики. И разница огромная. Попробовать себя на другой стороне — это просто прекрасно. Не скажу, что ставил себе такую цель, но когда сама возможность возникла, решение я принял сразу, и сомнений у меня не возникало.

Будучи журналистом, я активно изучал буквально все, что связано непосредственно с хоккеем. Изучал методические материалы, много общался с тренерами. И в многочисленных интервью меня куда больше интересовали чисто хоккейные моменты, чем, скажем, жизненные позиции хоккеистов.