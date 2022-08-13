Экс-защитник «Трактора» Пилут: «Как только сезон подошел к концу, легионеры как можно быстрее разъехались по домам»

Бывший защитник «Трактора» Лоуренс Пилут, подписавший контракт с «Баффало», высказался об игре в России.

«И я, и другие легионеры имели на руках контракты. Поэтому мы не могли просто взять и уехать. Однако, как только сезон подошел к концу, мы как можно быстрее разъехались по домам. Это было действительно странное время.

На второй год в «Тракторе» у меня все было прекрасно. Я чувствовал, что вырос. Хоть и очков я набирал не так много, мне кажется, я показывал достаточно солидный хоккей», — приводит слова Пилута Buffalo News.

Пилут провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ (2022). Всего в лиге защитник сыграл 117 матчей и набрал 49 (7+42) очков.