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Сегодня, 15:45

Защитник Сизов — о конфликте с сыном Ларионова: «Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Бывший защитник «Торпедо» Антон Сизов, перешедший в московское «Динамо», в эксклюзивном интервью «СЭ» намекнул на причину, из-за которой главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов отстранил его от матчей.

— Поставьте точку: с кем вы поссорились?

— Я ни с кем не ссорился.

— Мы ведь до конца не знаем, за что вас отстранили.

— Мне никто никакую причину не назвал. Считаю, что для меня эта история закрыта. Командный успех все расставит на свои места.

— Вы ссорились и Игорем Ларионовым-младшим?

— Нет. То, что писали в СМИ, что я якобы поругался после игры — это все неправда. Прекрасно помню, что мы играли с «Динамо», проиграли 1:6. После матча я быстро переоделся и пошел к родителям, которые меня ждали на арене.

— Кручининым рассказывал, что у него был хороший душевный разговор с Ларионовым, а после игры ему сказали не заходить в раздевалку. А как было у вас?

— У меня был разговор с Игорем Николаевичем в Минске перед матчем с «Динамо». А после него меня отстранили.

Антон Сизов, Игорь Ларионов-младший. «Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком». Конфликт бывшего защитника «Торпедо» с сыном Ларионова

— Может быть, у вас есть ответ, но вы его не хотите говорить?

— История закрыта. Потом когда-нибудь это можно будет более подробно обсудить.

— Вы для себя понимаете причину?

— Такой причины, чтобы мне ее озвучили, не было.

— Еще одной из формулировок была ваша токсичность. Откуда это взялось?

— Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот, что я могу сказать, а вы думайте сами, про кого я.

Антон Сизов
Игорь Ларионов-младший
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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