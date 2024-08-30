Защитник Сизов — о конфликте с сыном Ларионова: «Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком»
Бывший защитник «Торпедо» Антон Сизов, перешедший в московское «Динамо», в эксклюзивном интервью «СЭ» намекнул на причину, из-за которой главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов отстранил его от матчей.
— Поставьте точку: с кем вы поссорились?
— Я ни с кем не ссорился.
— Мы ведь до конца не знаем, за что вас отстранили.
— Мне никто никакую причину не назвал. Считаю, что для меня эта история закрыта. Командный успех все расставит на свои места.
— Вы ссорились и Игорем Ларионовым-младшим?
— Нет. То, что писали в СМИ, что я якобы поругался после игры — это все неправда. Прекрасно помню, что мы играли с «Динамо», проиграли 1:6. После матча я быстро переоделся и пошел к родителям, которые меня ждали на арене.
— Кручининым рассказывал, что у него был хороший душевный разговор с Ларионовым, а после игры ему сказали не заходить в раздевалку. А как было у вас?
— У меня был разговор с Игорем Николаевичем в Минске перед матчем с «Динамо». А после него меня отстранили.
— Может быть, у вас есть ответ, но вы его не хотите говорить?
— История закрыта. Потом когда-нибудь это можно будет более подробно обсудить.
— Вы для себя понимаете причину?
— Такой причины, чтобы мне ее озвучили, не было.
— Еще одной из формулировок была ваша токсичность. Откуда это взялось?
— Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот, что я могу сказать, а вы думайте сами, про кого я.
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