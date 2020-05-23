Бывший защитник «Торонто» хочет продолжить карьеру в КХЛ

Защитник Андреас Боргман объявил о желании продолжить карьеру в КХЛ, сообщает в Instagram хоккейное агентство Winners.

Минувший сезон 24-летний швед провел в АХЛ за фарм-клуб «Сент-Луиса» «Сан-Антонио». В НХЛ хоккеист дебютировал в 2017 году в составе «Торонто». В составе канадского клуба защитник провел 48 матчей, набрав 11 очков (3+8) и показатель полезности «плюс 4».