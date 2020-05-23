Бывший защитник «Торонто» хочет продолжить карьеру в КХЛ
Защитник Андреас Боргман объявил о желании продолжить карьеру в КХЛ, сообщает в Instagram хоккейное агентство Winners.
Минувший сезон 24-летний швед провел в АХЛ за фарм-клуб «Сент-Луиса» «Сан-Антонио». В НХЛ хоккеист дебютировал в 2017 году в составе «Торонто». В составе канадского клуба защитник провел 48 матчей, набрав 11 очков (3+8) и показатель полезности «плюс 4».
Шведский защитник Андреас Боргман объявил о желании играть в @khl ? 24-летний хоккеист в чемпионате Швеции выступал в составе ХВ-71 и представлял сборную своей страны @trekronorse на шведском этапе еврохоккейтура. В 2017 году перебрался в @nhl и в основе @mapleleafs сыграл 48 матчей, набрав 11 очков (3+8). Затем был отправлен в АХЛ. Прошедший сезон хоккеист провел в составе «Сан-Антонио» Американской Хоккейной Лиги, где за 53 игры забросил 2 шайбы и 14 раз ассистировал партнерам, имея показатель полезности +8. В России интересы игрока представляет хоккейное агентство #Winners На данный момент идёт активная работа по трудоустройству игрока @andreasborgman в Континентальной Хоккейной Лиге #winners #winners_hockey #winnershockey #wnrs #хоккей #hockey #nhl #khl #КХЛ #трансферы