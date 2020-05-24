Бывший защитник «Слована» Эберт может вернуться в КХЛ

Американский защитник Ник Эберт планирует вернуться в Европу. У 26-летнего игрока есть предложения от клубов КХЛ и из чемпионата Швеции, сообщает Hockey Pulse.

Эберт уже имеет опыт выступления в КХЛ. В сезоне-2017/18 он играл за «Слован» и в 44 матчах набрал 19 (7+12) очков, после чего уехал в шведский «Эребру».

Защитник, который был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 211-м номером на драфте-2012 (последний пик всего того драфта), прошлый сезон провел в АХЛ и в 47 встречах отметился 16 (5+11) очками.