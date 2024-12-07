Артем Сергеев: «Ледовый дворец мне нравится больше, чем «СКА Арена»

Бывший защитник СКА Артем Сергеев, сейчас выступающий за московское «Динамо», сравнил Ледовый дворец и «СКА Арену».

«Мне больше в Ледовом нравилось. На «СКА Арене» надо поиграть подольше, чтобы она зарядилась энергетикой. Ледовый дворец, конечно, это историческое место. По атмосфере мне в Ледовом больше нравится», — цитирует Сергеева «ВсеПроСпорт».

СКА играл на «СКА Арене» с февраля по март 2024 года. Перед стартом нынешнего сезона армейцы с Невы вернулись в Ледовый дворец из-за пожара, который произошел на «СКА Арене» в ночь на 9 июня.

Сергеев перешел в московское «Динамо» из СКА в мае 2024 года. В текущем сезоне 31-летний хоккеист провел 30 игр за «Динамо» и сделал три ассиста.