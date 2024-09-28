Сафронов о дебюте Деанджело: «Он показал свой уровень»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов поделился мнением о дебюте новичка армейцев Тони Деанджело.

28-летний американец дебютировал за СКА в матче против «Северстали» (8:5) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Он сделал три голевые передачи. Игра проходила 27 сентября.

«За последнюю неделю было много информации о звездном новичке Тони Деанджело. Он показал свой уровень, видно, что человек приехал из НХЛ. Набирал 50 очков за сезон. Катание, пас, позиция и видение игры. Такому дебюту позавидует любой игрок, 3 очка и плюс шесть, это просто космос», — цитирует Сафронова «Спорт День за Днем».